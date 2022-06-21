За два дня в Витебске выпала почти декадная норма осадков

• 21/6/22 23:58 • Экалогія

За двое минувших суток в Витебске выпалом 22 миллиметра осадков.
Сильный дождь, ливень, гроза. Фото pixabay.com

На 20 июня приходится 13 миллиметров осадков, на 21 июня — еще 9 миллиметров.

Для июня норма суммы осадков для нашего города составляет 76 миллиметров. Таким образом, декадная норма — 25,3 миллиметра. Всего же с начала месяца в областном центре выпало 54 миллиметра осадков или 71% от месячной нормы.

При этом последние два дня значительно понизилась температура атмосферного воздуха — среднесуточная температура не достигала даже 15 °С.

            
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