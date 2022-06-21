Витеблянин поломал сожительнице ребра, а та пыталась выгородить его на суде
В Витебске рабочего деревообрабатывающего предприятия приговорили к «домашней химии» за сломанные сожительнице ребра. В суде женщина пыталась оправдать сожителя.
Инцидент с домашним насилием произошел после совместного распития спиртного. Мужчина приревновал женщину, с которой жил более 9 лет из-за ее переписки в соцсетях.
Витеблянин повалил сожительницу на диван и избил кулаками. После этого потерпевшая вызвала милицию, наряд забрал драчуна.
На следующий день проспавшегося рабочего отпустили домой. Женщина жаловалась на боли в груди, и он посоветовал вызвать скорую.
В больнице выяснилось, что у потерпевшей сломаны два ребра, а также образовался посттравматический правосторонний тотальный пневмоторакс.
Во время опросов и очной ставки витеблянка рассказывала, что травмы могла получить из-за избиения сожителем.
Но на суде она, почему-то стала выгораживать мужчину, и рассказала историю о том, что когда сожителя забрала милиция, поскользнулась и упала на лестничной площадке.
В тоже время сам подсудимый признал, что травмы у женщины могли появиться из-за его ударов, а о своем падении та ни ему, ни кому-то еще не рассказывала.
С учетом признания вины и искреннего раскаяния суд Первомайского района приговорил жителя Витебска к трем с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также его будут принудительно лечить от алкоголизма.