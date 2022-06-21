Под Витебском бензовоз протаранил грузовик с солдатами, есть пострадавшие
21 июня неподалеку от Витебска на трассе М8 седельный тягач с цистерной бензина врезался в грузовик с военнослужащими.
Столкновение произошло днем, неподалеку от агрогородка Копти. По данным следствия, бензовоз «MAN» допустил столкновение со стоящим на обочине автомобилем «Урал-4320», в котором находились солдаты.
В результате удара военный «Урал» выбросило в кювет, а бензовоз опрокинулся. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали военнослужащие, сообщает Министерство обороны. Военные проводят проверку.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечает пресс-служба СК.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.