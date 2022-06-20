В Орше возбудили уголовное дело на донора крови — мужчина предоставил «липовую» справку о зарплате

Іван Дзедушкін • 20/6/22 14:25 • Здароўе

55-летнего жителя Орши подозревают в том, что он незаконно получил около 5000 рублей, давая кровь.



Сдавать кровь оршанец ездил в Минск, там, в одной из столичных больниц, он получал денежную компенсацию за донорство и за положенный выходной. При этом донор предоставлял в медучреждение поддельные справки о заработной плате, по которым его средний доход составлял более 400 рублей в день.

В результате, по мнению оперативников столичного БЭП, житель Орши за год незаконно получил около 5 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

В отношении оршанского донора возбудили уголовное дело за мошенничество.