«Поезд Памяти» прибудет в Витебск следом за «Поездом Победы», его прибытие обойдется бюджету около 7 тыс. руб.

Сяржук Серабро • 20/6/22 16:25 • Палітыка

В эту пятницу на витебский вокзал прибудет белорусско-российский «Поезд Памяти», в городе уже готовятся его встречать.



Этот поезд придумали две женщины — председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко во время своей встречи.

Поезд отправится из Бреста 22 июня, в Витебск он прибудет 24 июня, совершив до этого стоянку в Гродно. В составе едут 200 десятиклассников — по 100 школьников из Беларуси и России.

Для встречи «Поезда Памяти» в Витебске готовят звукоусиливающую машину, за нее заплатят 300 рубля. Пассажиры поезда будут перемещаться по Витебску в 8 комфортабельных автобусах, это обойдется бюджету города в 6500 рублей.

В Орше поезд ждут 1 июля, за это время он успеет побывать в Российской Федерации и вернуться. Там для участников проекта готовят посещение музея. Билеты обойдутся в 864 рубля. Примечательно, что их приобретают 288 штук — т.е. с двумя сотнями ребят едет почти сотня взрослых.