Медведи устроили фотосессию в Березинском заповеднике (Фото + Видео)

ННВ • 20/6/22 16:48 • Экалогія

Медведи активно позируют перед объективами фотокамер в Березинском биосферном заповеднике. Делимся редкими кадрами.



В заповеднике на данный момент размещено 17 фотоловушек по местам основных проходов хищных и копытных млекопитающих. Этой весной медведи побили рекорды по количеству селфи — в объективы мишки попали три десятка раз.

Кроме косолапых в объективы фотоловушек заповедника регулярно попадают волки. Они регулярно ходят по лесной дороге к урочищу «Синичино».

На видео было снято времяпровождение барсучьего семейства. На видео, снятом в конце мая – начале июня трое барсучат весело играют друг с другом рядом с одним из родителей, а затем роются в поисках пропитания.

Кроме того, фотоловушки зафиксировали диких кабанов, благородных оленей, енотовидную собаку, лису, косуль, лосей, куницу, выдру, глухаря, черного аиста и серого журавля, сообщает сайт заповедника.