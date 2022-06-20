Еще один престарелый пешеход был сбит на переходе — теперь в Бешенковичах

Іван Дзедушкін • 20/6/22 15:00 • Здарэнні

81-летний пенсионер пострадал в результате наезда автомобиля, когда переходил улицу в Бешенковичах.



ДТП произошло вечером 19 июня: водитель автомобиля «Toyota Avensis» совершил наезд на престарелого пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пенсионер получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что днем ранее в Орше водитель легковушки, сдававший назад, сбил на пешеходном переходе 94-летнего дедушку.