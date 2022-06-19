Обрушилась часть потолка бассейна «Изумруд» в Новополоцке, его пришлось закрыть

ННВ • 19/6/22 15:06 • Здарэнні

Из-за обрушения части потолочного перекрытия в чашу бассейна ФОК «Изумруд» его пришлось закрыть. Виновата неработающая вентиляция.



Внешние ухудшения состояния

ЧП произошло еще в апреле. В мае местное телевидение со слов начальника отдела спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Петра Рожкова сообщило, что были замечены внешние ухудшения состояния подвесного потолка.

Работу объекта приостановили и стали искать подрядную организацию, чтобы тщательно обследовать состояние потолочного перекрытия.

Отделение части конструкции плиты

Теперь же, по словам того же господина Рожкова, выяснилось, в чем именно выражалось внешнее ухудшение состояния:

– В апреле произошло отделение части конструкции плиты перекрытия и падение ее фрагментов в чашу бассейна, а также на обводную дорожку. В связи с этим принято решение приостановить работу бассейна.

Дело в том, что приточная система вентиляции ФОК «Изумруд» длительное время находилась в неработоспособном состоянии, что и привело к разрушению бетонного потолка, сообщает «Новополоцк Сегодня».

В мае в ФОК провели обследование технического состояния плит перекрытия, поперечных балок, а также конструкций подвесного потолка. Была составлена проектно-сметная документация на ремонтные работы.

Теперь Новополоцк просит Витебский облисполком рассмотреть возможность дополнительного финансирования. Очевидно, своих денег у нефтеграда на ремонт потолка бассейна нет.

При этом, как уверяет издание, бассейн приостановил свою работу только до сентября.