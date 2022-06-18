КГК обнаружил, что в Витебске массово гибнут саженцы

Сяржук Серабро • 18/6/22 12:51 • Экалогія

Массовую гибель саженцев деревьев и кустарников отмечают в КГК Витебской области, в том числе — в пресловутом парке 1000-летия Витебска.



Комитет госконтроля Витебской области рассмотрел эффективность работы по озеленению территорий и отметил большую неприживаемость саженцев и отсутствие должного учета и ухода за насаждениями.

По мнению контролеров, одной из главных проблем является неприживаемость саженцев деревьев и кустарников, как на территории городов, так и вдоль дорог, а также отсутствие за ними должного учета и ухода.

Например, практически каждый год в парке 1000-летия в Витебске высаживают саженцы деревьев и кустарников, в том числе взамен погибших. Однако при обследовании данной территории в мае выявлено более 100 засохших объектов, говорится в заявлении ведомства.

«ННВ» также неоднократно писали о подобных проблемах. Например, в 2019 году произошла массовая гибель молодых деревьев, высаженных возле поселка Тарный.

Также была установлена низкая приживаемость елей, высаженных весной 2021 года вдоль дороги Р-20 в Полоцком районе: из 154 деревьев осталось только 22 живых дерева. То есть прижились только 14,3% саженцев.

На заседании отмечалось, что в Витебской области не налажена системная работа по привлечению жителей к благоустройству и озеленению своих дворов. Не все субъекты хозяйствования поддерживают порядок на своих территориях. Здесь выявляются многочисленные нарушения, в том числе свалки мусора в местах общего пользования, зарастание территории борщевиком Сосновского.

По итогам коллегии выработаны предложения, призванные повысить качество работы по озеленению территорий населенных пунктов Витебской области и придорожных полос.