«Kawasaki» и «МТЗ» не поделили дорогу в Докшицком районе
18 июня в Докшицком районе произошло столкновение трактора с мотоциклом, в результате которого пострадал один человек.
По предварительной информации ГАИ, 48-летний водитель трактора «МТЗ-82» на закруглении дороги вправо выехал на полосу встречного движения. В результате этого в него врезался мотоцикл «Kawasaki», которым управлял 42-летний житель Докшиц.
Мотоциклист был травмирован, ему оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили на амбулаторное лечение.
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