17-летняя витеблянка слетала в ОАЭ по чужому паспорту, ее осудили

Іван Дзедушкін • 18/6/22 16:07 • Грамадства

Стал известен приговор 17-летенй девушке из Витебска, которая пользовалась чужим паспортом для прохода в ночные клубы и поездок за границу.



Согласно материалам дела, несовершеннолетняя витеблянка, пользуясь подложным паспортом, неоднократно покупала табачные издели, посещала ночные клубы и билеты на поезд в Российскую Федерацию, откуда летала на самолете в ОАЭ.

14 апреля суд Первомайского района Витебска, с учетом личности обвиняемой, которая к моменту совершения преступления уже была осуждена за присвоение и растрату имущества, по совокупности преступлений приговорил девушку к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 2 года, сообщает старший помощник прокурора города Ольга Януш.