В Витебске на пешеходном переходе такси сбило ребенка на велосипеде

Іван Дзедушкін • 17/6/22 21:32 • Здарэнні

17 июня в Витебске в результате наезда автомобиля такси пострадал 11-летний школьник, катавшийся на велосипеде.



По предварительным данным, таксист на автомобиле «Renault Laguna» на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Черняховского выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на юного велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы и его пришлось доставить в медучреждение.