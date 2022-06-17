В Витебске на пешеходном переходе такси сбило ребенка на велосипеде

• 17/6/22 21:32 • Здарэнні

17 июня в Витебске в результате наезда автомобиля такси пострадал 11-летний школьник, катавшийся на велосипеде.
В Витебске на пешеходном переходе такси сбило ребенка на велосипеде. Фото ГАИ

По предварительным данным, таксист на автомобиле «Renault Laguna» на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Черняховского выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на юного велосипедиста.

В Витебске на пешеходном переходе такси сбило ребенка на велосипеде. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы и его пришлось доставить в медучреждение.

            
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