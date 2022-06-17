В первый день ЦТ в Витебской области удалили одного человека — пронес телефон

Ігар Арцюх • 17/6/22 13:46 • Адукацыя

За пронос телефона в аудиторию был удален один из абитуриентов в первый день проведения централизованного тестирования в Витебской области.



16 июня было проведено централизованное тестирование по белорусскому языку и первый день тестирования русского языка.

Всего было зарегистрировано 5195 участников ЦТ, что на 174 человека меньше, чем в прошлом году. Однако на сами тесты пришли только 5045 человек.

Комитет государственного контроля Витебской области напоминает, что участникам ЦТ запрещено иметь при себе, а также использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема-передачи информации. Абитуриентам запрещен пронос в аудиторию любых предметов кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета. При выполнении педагогических тестов по химии и физике разрешается использование непрограммируемого калькулятора, который не является средством хранения, приема и передачи информации (на клавишах данного устройства (или рядом с ними) не должно быть изображений букв любого алфавита).