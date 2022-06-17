Стал известен приговор конкурентам, напавшим на российского бизнесмена в Лиозненском районе

Іван Дзедушкін • 17/6/22 14:56 • Крымінал

Вынесен приговор двум жителям Витебской области, напавшим на российского бизнесмена в лесу в Лиозненском районе и забравшим его внедорожник.



Двое белорусов, возивших в Россию на перепродажу сигареты, заподозрили россиянина в том, что он «сдал» их знакомого полиции. В отместку 15 ноября прошлого года они устроили нападение на иностранца на лесной дороге.

Для этого на пути 52-летнего бизнесмена конкуренты повалили дерево, преградившее путь машине. Когда мужчина вылез из автомобиля, его схватили, побили, обмотали скотчем и бросили в лесу. При этом нападавшие забрали его машину и уехали.

Россиянину удалось выпутаться из скотча, выбраться на дорогу, поймать попутку и вернуться на родину. Из России он позвонил своим белорусским знакомым, которые организовали поиск угнанного авто. Джип они нашли в Лиозненском районе. Однако пропали смартфон и более 2200 рублей, находившиеся в салоне.

В ходе судебного заседания подсудимые признали себя виновными в угоне джипа, но без применения насилия к потерпевшему и не признали вину в совершении хищения телефона и денег.

Тем не менее, суд признал обоих виновными во всех инкриминируемых им преступления. На основании части 2 статьи 205 «Кража» и части 2 статьи 214 «Угон» УК одного из нападавших приговорили к 5 годам лишения свободы, второго — к 4 годам, об этом пишет газета «Сцяг перамогі», со ссылкой на судью суда Лиозненского района Алексея Лапушинского.