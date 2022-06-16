На 4400 коров уменьшилось стадо Витебщины за 5 месяцев
На 1 июня в сельскохозяйственных организациях Витебской области оставалось 183 800 коров.
Таким образом, в мае поголовье коров в регионе сократилось на 900 животных. В апреле, напомним, стадо сократилось на 1000 голов, в марте — 1200.
Всего за весну в хозяйствах Витебщины стало меньше на 3100 коров, а за пять месяцев 2022 года — на 4400. Средний темп сокращения поголовья на данный момент составляет 880 коров в месяц.
Всего крупного рогатого скота в сельхозорганизациях региона к началу лета оставалось 524 100 голов, это на 400 животных меньше, чем месяц назад.
Уровень производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в январе-мае в сопоставимых ценах снизился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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