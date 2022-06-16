На 4400 коров уменьшилось стадо Витебщины за 5 месяцев

• 16/6/22 15:13 • Эканоміка

На 1 июня в сельскохозяйственных организациях Витебской области оставалось 183 800 коров.
Дойка, доильный аппарат, вымя. корова, молоко. Фото pixabay.com

Таким образом, в мае поголовье коров в регионе сократилось на 900 животных. В апреле, напомним, стадо сократилось на 1000 голов, в марте — 1200.

Всего за весну в хозяйствах Витебщины стало меньше на 3100 коров, а за пять месяцев 2022 года — на 4400. Средний темп сокращения поголовья на данный момент составляет 880 коров в месяц.

Всего крупного рогатого скота в сельхозорганизациях региона к началу лета оставалось 524 100 голов, это на 400 животных меньше, чем месяц назад.

Уровень производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в январе-мае в сопоставимых ценах снизился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

            
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