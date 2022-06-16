До осени отменяются некоторые пригородные рейсы

ННВ • 16/6/22 15:33 • Турызм

С наступление летних каникул в Витебске отменяются некоторые пригородные рейсы автобусов, организованные во время учебного года.



Так, с 20 июня по 1 сентября по информации «Витебскоблавтотранса» не будут выполняться рейсы по следующим маршрутам: