Завтра в Витебске перекроют движение в центре города

ННВ • 15/6/22 22:57 • Падзеі

16 июня на полчаса ограничат движение автотранспорта в центре Витебска.



На четверг в областном центре запланировано праздничное шествие участников финальных соревнований Республиканской спартакиады школьников.

В связи с этим движение транспорта по улице Ленина от площади Свободы до площади Победы будет ограничено с 15:00 до 15:30 часов.

Кроме того, частично будет ограничено движение транспорта по улицам Калинина, Жесткова, Богдана Хмельницкого и Правды.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут.

Согласно сообщению «Витебскоблавтотранса» общественный транспорт в это время будет следовать по измененным маршрутам. Как они будут изменены — не уточняется.