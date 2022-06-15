Тело пропавшего в Витебске мужчины выловили в Двине в Бешенковичском районе

• 15/6/22 16:25 • Здарэнні

Пропавший 20 мая в Витебске 32-летний Алексей Середа погиб, его тело нашли в Двине на территории Бешенковичского района.
одолазы ОСВОД, аквалангисты и спасатели ведут поиск утонувшего, 2011 год. Фото Сергея Серебро

Как сообщали «ННВ», вечером 9 июня в реке возле деревни Шуты нашли тело неизвестного мужчины. Спасатели извлекли его из воды.

Алексей Середа

Районная газета «Зара» уточняет, что прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в Двине найден 32-летний житель Витебска, ранее разыскивавшийся как без вести пропавший. По данному факту Бешенковичский РОСК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить точную причину смерти.

Алексей Середа

В тот же день поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что пропавший в Витебске Алексей Середа найден погибшим.

 1          
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 