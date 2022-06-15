Суд наказал исправительную колонию в Витьбе
Под суд попала исправительная колония №3, расположенная в поселке Витьба Витебского района.
Согласно материалов дела во время заготовки леса в одном из лесхозов Витебской области это исправительное учреждение самовольно вырубило 17 семенных деревьев сосны и 1 дерево дуба, не назначенных в рубку. Таким образом лесам Беларуси был причинен вред на 8838 рублей 40 копеек.
30 мая суд Витебского района признал исправительную колонию виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2статьи 16.17 КоАП — незаконная рубка в эксплуатационных лесах. По решению суда колония должна уплатить штраф в размере 640 рублей.
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