Суд наказал исправительную колонию в Витьбе

Сяржук Серабро • 15/6/22 11:09 • Экалогія

Под суд попала исправительная колония №3, расположенная в поселке Витьба Витебского района.



Согласно материалов дела во время заготовки леса в одном из лесхозов Витебской области это исправительное учреждение самовольно вырубило 17 семенных деревьев сосны и 1 дерево дуба, не назначенных в рубку. Таким образом лесам Беларуси был причинен вред на 8838 рублей 40 копеек.

30 мая суд Витебского района признал исправительную колонию виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2статьи 16.17 КоАП — незаконная рубка в эксплуатационных лесах. По решению суда колония должна уплатить штраф в размере 640 рублей.