Витеблянка хотела взыскать с мужчины алименты за чужого ребенка, а теперь будет платить за экспертизу

Сяржук Серабро • 14/6/22 12:31 • Грамадства

Жительница Витебска подала в суд иск к мужчине об установлении его отцовства в отношении ее сына и взыскании алиментов.



Мужчина, сомневавшийся в своем отцовстве, решил сделать ДНК тест. В ходе проведённой

судебно-генетической экспертизы выяснилось, что отцовство ответчика в отношении сына истицы исключено.

В суде витеблянка заявила об отказе от своих исковых требований и прекращении производства по делу. Заключение экспертизы она не стала оспаривать. В результате женщина должна возместить мужчине понесённые им расходы на оплату экспертизы в размере 327 рублей 97 копеек.

ДНК тест на отцовство проводится по 25 маркерам, для этого производится забор биологических образцов у ребенка и предполагаемого отца.