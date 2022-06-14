В Витебске резко похолодало, температура снизилась на 11 градусов
Всего за двенадцать часов температура атмосферного воздуха в Витебске упала более чем на 11 градусов.
Если 13 июня столбик термометра в областном центре поднимался до +24,1 °C, то уже утром 14 июня на городской метеостанции отметили снижение температуры атмосферного воздуха до +12,9 °C.
При этом примерно с семи часов утра в Витебске идет дождь, а к обеду начал усиливаться ветер.
Впрочем, вряд ли будет установлен даже суточный минимум температуры — для 14 июня он составляет +4,3 °C и зафиксирован в 1940 году. Самая низкая температура в июне в Витебске отмечалась 11 июня 1982 года, когда столбик термометра упал до -1,6 °C.
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