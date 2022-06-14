Каждый день по человеку тонет в Витебской области последнюю неделю

Зоя Машэка • 14/6/22 11:47 • Здароўе

За прошедшую неделю в Витебской области утонуло 7 человек, среди них — один ребенок.



По оперативным данным ОСВОД с начала года в регионе на воде погибло 23 человека, среди которых — двое детей. При этом только четверо из утонувших людей купались.

Резкий рост несчастных случаев на воде в Витебской области произошел за прошедшую неделю: если 5 июня в регионе было 16 утонувших, то к 12 июня их количество увеличилось уже до 23 человек.

Например, как сообщали «ННВ», в воскресенье в Чашникском районе в реке Улла у деревни Казановка нашли тело 59-летнего мужчины.