Каждый день по человеку тонет в Витебской области последнюю неделю
За прошедшую неделю в Витебской области утонуло 7 человек, среди них — один ребенок.
По оперативным данным ОСВОД с начала года в регионе на воде погибло 23 человека, среди которых — двое детей. При этом только четверо из утонувших людей купались.
Резкий рост несчастных случаев на воде в Витебской области произошел за прошедшую неделю: если 5 июня в регионе было 16 утонувших, то к 12 июня их количество увеличилось уже до 23 человек.
Например, как сообщали «ННВ», в воскресенье в Чашникском районе в реке Улла у деревни Казановка нашли тело 59-летнего мужчины.
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