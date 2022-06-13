Мужчина утонул в Чашникском районе, под Витебском успели спасти молодого парня

ННВ • 13/6/22 11:04 • Турызм

12 июня во время отдых на водоемах Витебской области один человек погиб, а другого успели спасти.



Днем утонул 59-летний житель деревни Казановка Чашникского района. Его тело обнаружили в реке Улла и извлекли из воды.

Поздним вечером, в 22:03, спасатели получили сообщение, что нужна помощь 22-летнем парню на озере Городно у деревни Сосновка. Как оказалось, молодой человек находился в 500 метрах от берега и держался за пристань, вернуться на сушу он не мог.

Когда до него добрались спасатели, парень пожаловался, что ноги сводит судорогой. На него надели спасательный жилет и на спасательной доске доставили на берег.

По оперативным данным ОСВОД, за минувшую неделю в Беларуси утонули 20 человек. А уже за прошедшие сутки на воде погибли 13 человек, из них 1 ребенок. В Витебской области с начала года утонули как минимум 18 людей.

Как сообщали «ННВ», официальных мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма в Витебской области в этом году 76. В Витебске отдыхать у водоемов можно в 8 местах, но купаться разрешено далеко не на всех – перечень запретных зон гораздо обширнее списка пляжей.