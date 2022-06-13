Бывший директор витебского филиала «БТЛЦ» БелЖД брал взятки и получил условный срок

Сяржук Серабро • 13/6/22 13:41 • Эканоміка

В Витебске бывшего директора филиала БЕЛИНТЕРТРАНС - транспортно-логистический центр Белорусской железной дороги Дмитрия Бобра осудили за взяточничество, он лоббировал интересы литовской фирмы.



Согласно информации прокуратуры, господин Бобр на систематической основе с февраля по ноябрь 2021 года получал незаконное вознаграждение за протекцию и лоббирование интересов коммерческой структуры по продвижению и увеличению объемов перевозок грузов.

Взятки топ-менеджер получал в Витебске и Минске, всего за 9 месяцев ему передали не менее 6 548 рублей 25 копеек. Платили витеблянину за протекцию и лоббирование интересов фирмы из Литвы по продвижению и увеличению объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом на выгодных условиях, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Дмитрий Бобр написал явку с повинной, в судебном заседании свою вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, добровольно уплатил доход, полученный преступным путем.

27 мая суд Железнодорожного района Витебска признал 43-летнего Дмитрия Бобра виновным в получение взятки. На основании части 1 статьи 430 УК его приговорили к лишению свободы на 3 года с отсрочкой на 3 года. Кроме того его штрафовали на 9600 рублей и на 3 года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных обязанностей.

Коррупционное дело суд рассматривал в выездном судебном заседании в актовом зале станции Витебск в присутствии работников Витебского отделения Белорусской железной дороги.

По состоянию на 9 июня приговор еще не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.