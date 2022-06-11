В Витебске сократят рейсы на 8 маршрутах общественного транспорта, обещают — только на лето
Количество рейсов на нескольких автобусных и троллейбусных маршрутах, а также на одном трамвайном сократят на летний период. Зато появится новая маршрутка.
«Витебскоблавтотранс» сообщает, что с 14 июня (вторник) начнет реже курсировать следующий городской транспорт:
- автобусы на маршрутах №3, №10, №13, №46;
- троллейбусы на маршрутах №4, №12, №15;
- трамваи на маршрутах №6.
Приостановку выполнения части рейсов на этих маршрутах предприятие объясняет тем, что с наступлением летнего периода произошло значительное уменьшение пассажиропотока в связи с окончанием школьных занятий, началом периода отпусков и т.д.
Напомним, что под таким же предлогом год назад снимали часть рейсов на четырех трамвайных маршрутах. Тогда же (совпадение?) на трамваях начали вводить бескондукторную систему оплаты проезда.
Зато с 13 июня в Витебске начнет действовать новый маршрут маршрутного такси, который свяжет Билево и район Смоленской площади. О поиске перевозчиков для маршрута 80-Тк, «ННВ» писали недавно. Сейчас оператор перевозок сообщает о начале регулярного сообщения по следующему маршруту: «Магистральная (ул. 33-ей Армии) – ул. Богатырева – ул. Актеров Еременко – ул. Генерала Ивановского – ул. Баграмяна – ул. Богатырева – ул. Короткевича – Московский пр-т – ул. Терешковой – ул. Правды – ул. Б. Хмельницкого – ул. Калинина – ул. Ленина – Смоленский р-к – пр-т Людникова – ОАО «Красный Октябрь».
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