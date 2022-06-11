Россиянина, ограбившего витебского таксиста, освободили в зале суда

Сяржук Серабро • 11/6/22 15:04 • Крымінал

26-летнего жителя Смоленской области, в январе напавшего на водителя такси в Витебске, освободили в зале суда — он заплатит штраф.



Нападение произошло вечером 15 января на 1-й Пролетарской улице после просьбы таксиста не курить в авто. В ответ на это пьяный пассажир затушил сигарету об обивку салона и стал избивать водителя.

Водитель вызвал на подмогу других таксистов, а подруга россиянина позвала общих знакомых, у которых они до этого выпивали. В ходе потасовки разбушевавшийся иностранец успел заехать по уху второму таксисту, попинать автомобиль, а затем уехал со своими знакомыми, прихватив из машины 70 рублей выручки.

Через несколько часов все еще не протрезвевшего гражданина России задержали белорусские силовики. В результате мужчину заключили под стражу и предъявили ему обвинения по части 2 статьи 339 УК (злостное хулиганство) и части 1 статьи 206 УК (грабеж).

Это дело 6 мая рассматривал суд Первомайского района Витебска. 2-ю часть статьи 339 УК россиянину переквалифицировали на 1-ю. В материалах дела он значится как не работающий, однако в суд представили положительную характеристику с места его службы в вооруженных силах РФ. До суда он возместил около 1000 рублей ущерба, причиненного автомобилю такси. В результате ни таксист, ни владелец машины уже никаких претензий к обвиняемому не имели.

Суд признал его виновным в хулиганстве, сопровождающимся применением насилия и угрозой его применения, повреждением чужого имущества, также в грабеже.

С учетом того, что подсудимый является гражданином России, суд нашел, что ему следует назначить наказание в соответствии с санкциями закона в виде штрафа, поскольку этим будут достигнуты цели уголовной ответственности.

Поэтому россиянина на основании части 1 статьи 339 УК приговорили к штрафу в 6400 рублей, а на основании части статьи 206 УК — к штрафу 3200 рублей.

По совокупности преступлений, путём частичного сложения ему назначили штраф в сумме 8000 рублей, но с учетом содержания под стражей течение трех с половиной месяцев, уменьшили штраф до 6400 рублей. После вынесения приговора мужчину освободили в зале суда.