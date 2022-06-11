Как минимум 60 деревьев потерял Витебск в прошлом году, в этом на содержание озелененных территорий потратят чуть менее 3 млн. руб.

Сяржук Серабро • 11/6/22 16:37 • Экалогія

На содержание объектов внешнего благоустройства озелененных территорий в Витебске за 10 месяцев потратят 2 912 170 рублей. В том числе эти деньги пойдут на валку деревьев.



В документации закупки из одного источника этих слуг на период с 18 марта по 31 декабря 2022 года, объявленной 15 марта, «ННВ» обнаружили приложение №2, содержащее объемы и виды выполненных работ по содержанию озелененных территорий в 2021 году.

К сожалению, этот документ не содержит точного перечисления удаленных объектов растительного мира, и судить об их количестве можно только по косвенным признакам. Так, объем сваленных за период с марта по декабрь деревьев составил 223,2 плотного кубометра. Наибольший объем (72,2 кубометра) валки относится к июню, причем это объем только кряжей, веток было погружено еще 17 кубометров. На втором месте октябрь, когда напилили 57,5 кубометра кряжей и 31 кубометр веток.

За эти же десять месяцев в Витебске удалили 60 пней: 26 в апреле, 13 в июне, 2 в июле, 4 в сентябре, 15 в ноябре. В основном их удаляли корчевкой, но 15 штук в октябре — измельчение пневмодробилкой.

За это же время на 868 деревьях была произведена вырезка с автовышки сухих сучьев и суши. Причем в подавляющем большинстве это были деревья с толщиной ствола до 35 сантиметров, более курных деревьев обработали только 105 штук (12,1%от общего объема). Еще на 119 деревьях сушь обрезали с лестницы.

Кроме того, проводилось формирование кроны деревьев после так называемого омоложения, такой процедуре подверглись 653 дерева в областном центре. В основном эти работы проводились в ноябре (325 деревьев) и декабре (226 деревьев).

Витебляне неоднократно возмущались радикальной обрезкой деревьев, когда от растения остается только столбик ствола. В частности, против такой методики выступал даже бывший мэр Вадим Зарянкин, что, впрочем, не изменило ситуацию кардинально. Теперешний же глава города Николай Орлов, напротив, бороться с «лохматостью деревьев» во вверенном ему населенном пункте и дал «Зеленстрою» карт-бланш для экспериментов.

После истории с вырезкой лип в сквере на улице Пушкина в Витебске была создана петиция к городским властям с требованием прекратить практику удаления кроны деревьев целиком и наказать виновных в нарушении пункта 36 «Правил содержания озелененных территорий», которое имело место, по мнению авторов петиции. На момент публикации материала петицию подписали ровно 100 человек.

Всего, согласно заданию на закупку услуг, в Витебске необходимо содержать 9 324 202 квадратных метра озелененных территорий. Из них 8 960 378 квадратных метров газонов, 30 514 квадратных метров цветников и 17 030 квадратных метров кустарников.

Кроме собственно работы с озеленением эти территории необходимо постоянно поддерживать в порядке, очищать, вывозить отходы. Также стоит задача по борьбе с инвазивными видами растений: золотарник захватил в городе площадь в 183 460 квадратных метров, а борщевик — 156 340 квадратных метров. В прошлом году в Витебске скосили 452 800 квадратных метра борщевика Сосновского, а еще 6303.5 квадратного метра обработали гербицидами.