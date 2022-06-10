Неизвестного утопленника нашли в Двине на территории Бешенковичского района

Зоя Машэка • 10/6/22 15:45 • Здарэнні

9 июня в Двине обнаружили тело неизвестного мужчины.



В МЧС сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке возле деревни Шуты Бешенковичского района поступило в 18:22. Спасатели извлекли из Двины тело утопленника.

Личность утонувшего мужчины еще предстоит установить, сообщается пресс-службой МЧС.

С начала года в Витебской области по данным ОСВОД уже утонули 17 человек, среди них один ребенок. В июне это уже третий случай: 1 июня в Десне утонула 56-летняя жительница деревни Куриловичи Шарковщинского района, ее тело нашли на следующий день; 3 июня 75-летний рыбак выпал из лодки и утонул в реке Адров в районе деревни Кучино Оршанского района.