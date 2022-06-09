Завтра в Витебске нельзя будет купить алкоголь — выпускные

ННВ • 09/6/22 18:37 • Здароўе

10 июня, в день проведения выпускных вечеров, магазины в Витебске не будут продавать крепкий алкоголь, вино и пиво.



Запрет на продажу в этот день алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов) был введен решением горисполкома, принятым 22 апреля. Ограничение начнет действовать с 15:00 и продлится до конца дня.

А вот пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов не будут продавать уже с 8:00 до 8:00 следующего дня. Такая норма содержится в прошлогоднем решении облисполкома «О продаже пива и слабоалкогольных напитков на территории Витебской области».