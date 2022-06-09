Витеблянин в гостях проломил битой голову ревнивому хозяину дома

• 09/6/22 11:58 • Здарэнні

Для 35-летнего жителя Витебска застолье закончилось больницей — гость разбил ему голову битой.
В Полоцке за оскорбление женщины парня вывезли в лес забили битой. Фото СК

О пациенте с тяжелой травмой головы в милицию сообщили из областной клинической больницы. По словам медиков под утро в медучреждение поступил пьяный мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

Как оказалось, 32-летний мужчина пришел в гости к своему 35-летнему знакомому. Во время застолья они поругались из-за сожительницы хозяина дома.

Хозяин жилища схватил бейсбольную биту и хотел побить соперника. Но гость оказался более ловким, отнял биту и жестоко избил ревнивого мужчину. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

            
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