В Витебске срубили деревья на улице Пушкина, уцелевшие при Косинце
Сквер на улице Пушкина в Витебске лишился еще нескольких деревьев.
Как минимум 6 больших деревьев и 2 туи спилили 7 июня в сквере на улице Пушкина, об этом «ННВ» сообщили читатели.
Этим деревьям удалось пережить реконструкцию улицы в эпоху Косинца 11 лет назад. Тогда проезжую часть сделали пешеходной, часть сквера пошла под топор.
Теперь, как видим, спили и оставшиеся тогда деревья. Часть деревьев, которым посчастливилось уцелеть, подвергли «фирменной» витебской обрезке, когда остается практически один ствол.
В городе поговаривают, что дровосеки в очередной раз разгулялись в рамках «наведения порядка» перед визитом Натальи Качановой, которая якобы должна посетить Витебск в ближайшие дни.
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