СК: зафиксирована массированная атака телефонных мошенников на Оршу

Іван Дзедушкін • 07/6/22 15:36 • Крымінал

За сутки в Орше зарегистрировано более 20 атак телефонных мошенников на пожилых людей, ущерб составил 29 000 рублей.



Так, днем 6 июня злоумышленники позвонили на мобильный телефон 76-летней пенсионерки и сообщили о том, что ее дочь попала в ДТП, находится в реанимации и нужны деньги на дорогостоящую операцию.

Когда престарелая женщина поверила звонившим, они сообщили, что с ней свяжутся сотрудники правоохранительных органов и нужно выполнять все их указания, что женщина и сделала. В итоге бабушка передала мошенникам более 7 800 рублей.

Вечером того же дня 72-летней жительнице райцентра позвонила женщина, и представилась ее внучкой. Она сообщила о том, что попала в ДТП, в котором погиб человек. Для того, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, попросила передать деньги следователю.

Пенсионерка согласилась. После чего на мобильный телефон ее супруга позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. До приезда курьера «правоохранитель» был на связи. В итоге женщина лишилась всех своих сбережений – более 21 000 рублей.

По данным фактам Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по части 1 и части 3 статьи 209 УК — соответственно, мошенничество и мошенничество в крупном размере, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.