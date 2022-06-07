Правительство пообещало не поднимать ряд тарифов. Узнали, какие
В течение года не поднимать тарифы на отопление и горячую воду пообещало правительство.
В текущем году тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), должны сохраняться на уровне 1 января 2022 года, такое решение было принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.
Планируется, что эти антикризисные меры, обеспечат снижение финансовых расходов населения по оплате коммунальных услуг около 17 000 000 рублей до конца года, говорится в сообщении правительства.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: