Завтра в Витебске районные администрации проведут приемы горожан

ННВ • 06/6/22 16:44 • Грамадства

7 июня в Витебске руководство администраций городских районов проведет приемы горожан.



Как сообщает сайт горисполкома, личные приемы горожан главами администраций и их заместителями будут проходить с 18:00 до 20:00 в ЖЭУ: