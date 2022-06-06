В Витебске безработный пытался покончить жизнь самоубийством, он в больнице

ННВ • 06/6/22 16:14 • Грамадства

МЧС сообщает о 51-летнем мужчине, выбросившимся из окна на улице 39-й Армии в Витебске.



5 июня в 17:31 спасатели получили сообщение о том, в окне квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома находится мужчина, который собирается совершить суицид.

Вовремя подоспевшие пожарные развернули внизу спасательное устройство «Куб жизни», на которое и угодил прыгнувший витеблянин. После этого спасенного мужчину госпитализировали, сообщается пресс-службой МЧС. Пострадавший нигде не работал.

Напомним, что буквально месяц назад в Новолукомле с помощью «Куба жизни» также была предотвращена попытка суицида, там с крыши многоэтажки спрыгнул минчанин.