В Витебске билборд движется под напором ветра, насколько это опасно?
Один из билбордов в Витебске сильно качается под напором ветра.
Опасные движения рекламного щита, установленного на углу улицы Берестеня и проспекта Фрунзе 4 июня заметили читатели «ННВ».
Как оказалось, перед грозой из-за сильного ветра один из билбордов, закрепленных на столбе, начала сильно раскачиваться. В результате расстояние между щитами до сокращалось до минимума, то достигало нескольких десятков сантиметров.
Прохожие, услышав металлический срежет и обратив внимание на движение рекламы под порывами ветра, старались побыстрее покинуть опасную зону. Ведь сколько времени конструкция сможет выдерживать такие колебания никому не известно. А если такой щит с металлическим каркасом упадет на человека, травм не избежать.
Согласно наблюдениям синоптиков максимальная скорость ветра в Витебске вчера вечером составляла 11 метров в секунду.
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