В Витебске билборд движется под напором ветра, насколько это опасно?

ННВ • 05/6/22 13:12 • Здарэнні

Один из билбордов в Витебске сильно качается под напором ветра.



Опасные движения рекламного щита, установленного на углу улицы Берестеня и проспекта Фрунзе 4 июня заметили читатели «ННВ».

Как оказалось, перед грозой из-за сильного ветра один из билбордов, закрепленных на столбе, начала сильно раскачиваться. В результате расстояние между щитами до сокращалось до минимума, то достигало нескольких десятков сантиметров.

Прохожие, услышав металлический срежет и обратив внимание на движение рекламы под порывами ветра, старались побыстрее покинуть опасную зону. Ведь сколько времени конструкция сможет выдерживать такие колебания никому не известно. А если такой щит с металлическим каркасом упадет на человека, травм не избежать.

Согласно наблюдениям синоптиков максимальная скорость ветра в Витебске вчера вечером составляла 11 метров в секунду.