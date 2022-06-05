В центре Витебска начинают менять асфальт, будет ограничиваться движение автотранспорта

• 05/6/22 16:10 • Падзеі

В районе площади Свободы в Витебске с 4 июня начались работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Их обещают проводить ночью.
Укладка асфальта на одной из улиц Витебска. Фото Сергея Серебро

В ближайшие несколько ночей работы по ремонту проезжей части вблизи будут проводиться на перекрестке улиц Ленина, Замковой и проспекта Фрунзе. В это время, по информации ГАИ, планируют ограничивать движение в отдельных направлениях.

Инспектор ГАИ девушка-регулировщица в Витебске. 2008 год. Фото Сергея Серебро

Во время производства ремонтных работ со стороны улицы Замковой объезд возможен по улице Калинина, а во время работ со стороны проспекта Фрунзе — через улицу 1-ую Доватора, улицу Баумана и Советскую улицу.

Госавтоинспекция рекомендуем водителям быть внимательными и днем при движении по ремонтируемым участкам дорог.

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