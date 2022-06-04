По Витебску курсируют дырявые автобусы. Фотофакт

Сяржук Серабро • 04/6/22 19:58 • Турызм

Состояние некоторых машин подвижного состава автобусного парка Витебска оставляет желать лучшего.



Например, по маршруту №12 курсирует сочлененный автобус «МАЗ» с изношенным защитным сильфоном шарнирного соединения.

Меха «гармошки» на этом автобусе настолько прохудились, что пассажиры во время поездки имеют возможность любоваться небом сквозь многочисленные сквозные дыры. А в дождь, наверное, можно принимать душ…