По Витебску курсируют дырявые автобусы. Фотофакт

• 04/6/22 19:58 • Турызм

Состояние некоторых машин подвижного состава автобусного парка Витебска оставляет желать лучшего.
Меха гармошки защитного сильфона. Фото ННВ

Например, по маршруту №12 курсирует сочлененный автобус «МАЗ» с изношенным защитным сильфоном шарнирного соединения.

Меха «гармошки» на этом автобусе настолько прохудились, что пассажиры во время поездки имеют возможность любоваться небом сквозь многочисленные сквозные дыры. А в дождь, наверное, можно принимать душ…

            
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