Витебского программиста обвиняют в копировании информации о 1,5 миллионах белорусов и передачи ее т.н. экстремистам

Сяржук Серабро • 03/6/22 14:14 • Палітыка

По версии СК 35-летний витеблянин размещал в экстремистских каналах и чатах информацию о частной жизни и персональных данных силовиков, чиновников и их родственников. Всего он скопировал данные почти 1 500 000 граждан Беларуси.



Напомним, что в конце ноября прошлого года в Витебске ГУБОПиК был задержан инженер-программист Витебского областного расчетно-справочного центра. Молодому человеку вменяли незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

По данным следствия, 35-летний программист за три года скопировал из информационной системы персональные данные почти полутора миллиона белорусов. С июля 2020 года до момента задержания в ноябре 2021 года, по версии силовиков, он публиковал информацию о частной жизни и персональных данных правоохранителей, должностных лиц и их родственников.

Кроме того витеблянина обвиняют в администрировании канала в Telegram, который белорусскими властями признан экстремистским. Там программист якобы призывал к насилию в отношении правоохранителей и представителей власти, к активному участию в массовых беспорядках.

Кроме того жителю Витебска вменяют комментарии, оскорбляющие президента Республики Беларусь и председателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.

Всего витеблянину предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса:

часть 3 статьи 203-1 — незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных (до 5 лет лишения свободы);

часть 2 статьи 342 — иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (до 3 лет лишения свободы);

часть 1 статьи 368 — публичное оскорбление президента Беларуси (до 4 лет лишения свободы);

статья 369 — оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершённое в информации, размещённой в глобальной компьютерной сети Интернет (до 3 лет ограничения свободы);

часть 1 статьи 361-1 — руководство экстремистским формированием (до 7 лет лишения свободы);

часть 3 статьи 293 — обучение и иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью (до 3 лет лишения свободы).

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Программист содержится под стражей.