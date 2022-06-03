В Миорах началось банкротство аффилированного ММПЗ предприятия, оно должно кредиторам более 130 миллионов евро

Сяржук Серабро • 03/6/22 20:29 • Эканоміка

По заявке «Беларусбанка» началась процедура банкротства ООО «ЭнергоЦентр Миоры», эта фирма аффилирована ООО «ММПЗ-групп».



Как писали «ННВ», 13 мая экономический суд Витебской области вынес определение о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении ООО «ММПЗ-групп». Предприятию назначен защитный период сроком до 13 июля.

Спустя десять дней состоялось еще одно заседание суда, уже по делу об экономической несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоЦентр Миоры», заявление также поступило от «Беларусбанка».

Согласно информации из материалов дела, участниками этого ООО, как «ММПЗ-групп», являются Алексей Коваленок и «MMRZ GmbH». В марте 2019 года фирма получила от «Беларусбанка» кредит в размере 9 928 000 евро для строительства мини-ТЭЦ завода белой жести в Миорах.

С осени прошлого года у ООО «ЭнергоЦентр Миоры» начались проблемы с обслуживанием кредита. В результате были возбуждены исполнительные производства на общую сумму 1 171 852 евро 55 центов и 1289 рубля 60 копеек.

Кроме того, фирма выступала поручителем по кредиту «ММПЗ-групп», где тоже образовалась задолженность.

Таким образом на 28 апреля общая задолженность фирмы перед банком по собственному кредитному договору и договору поручительства по кредиту ООО «ММПЗ-групп» составила 133 048 623 евро 73 цента и 106 951 рубль 49 копеек.

Экономический суд Витебской области принял решение принять к производству дело о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоЦентр Миоры» и назначить предприятию защитный период до 22 июля.