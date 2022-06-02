СК: в Витебске произошел взрыв цистерны с нефтесодержащей жидкостью, возбуждено уголовное дело

Зоя Машэка • 02/6/22 20:25 • Здарэнні

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва и последующего пожара на улице Гагарина в Витебске, где пострадали три человека. Один из них в тяжелом состоянии.



По информации СК, днем 1 июня 2022 года на одном из предприятий Витебска в ходе загрузки нефтесодержащей жидкости в прицеп-бочку, произошел взрыв цистерны с последующим разливом жидкости и ее горением в обваленном подземном резервуаре.

Напомним, что пожар произошел территории ООО «БалтТрансОйл» в конце улицы Гагарина. В результате огнем были уничтожены два грузовых автомобиля, а подземный резервуар, очевидно, разрушен вследствие взрыва.

Во время чрезвычайного происшествия пострадали три сотрудника предприятия. На сегодняшний день двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой, третий – в тяжелом состоянии находится в больнице.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Была изъята необходимая документация и записи камер видеонаблюдения, расположенных вблизи предприятия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области.

Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 302 УК — нарушение правил безопасности на взрывоопасном предприятии, повлекшее взрыв, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.