В Витебской области уволились три судьи, двое вышли в отставку
Трое судей в Витебской области покинули свои должности по собственному желанию.
Двое из них работали в экономическом суде Витебской области, это Юрий Володин и Игорь Римша. Также по собственному желанию сняла судейскую мантию Наталья Парохонька в Оршанском районе.
Кроме того, двое судей освобождены от своих должностей в связи с выходом в отставку — Елена Попкова (суд Октябрьского района Витебска) и Татьяна Шкель (суд Толочинского района), об этом говорится в указе Александра Лукашенко о назначении и освобождении судей.
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