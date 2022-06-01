В Витебской области уволились три судьи, двое вышли в отставку

Сяржук Серабро • 01/6/22 12:04 • Палітыка

Трое судей в Витебской области покинули свои должности по собственному желанию.



Двое из них работали в экономическом суде Витебской области, это Юрий Володин и Игорь Римша. Также по собственному желанию сняла судейскую мантию Наталья Парохонька в Оршанском районе.

Кроме того, двое судей освобождены от своих должностей в связи с выходом в отставку — Елена Попкова (суд Октябрьского района Витебска) и Татьяна Шкель (суд Толочинского района), об этом говорится в указе Александра Лукашенко о назначении и освобождении судей.