В Витебске возле театра появятся перголы. Фотофакт

Сяржук Серабро • 01/6/22 21:33 • Культура

У театра имени Якуба Коласа в Витебске устанавливают перголы.



Как заметил корреспондент «ННВ», перголы в виде арок появились на клумбах и газонах у здания театра.

Со стороны Двины на одной из арок изображена театральная маска. Здесь на конструкциях уже развесили цветочные вазоны и начали подвязку вьющихся кустарников.

Арки, установленные с восточной стороны театра никаких изображений не имеют и пока стоят пустые.