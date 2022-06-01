В Витебске возле театра появятся перголы. Фотофакт

• 01/6/22 21:33 • Культура

У театра имени Якуба Коласа в Витебске устанавливают перголы.

Как заметил корреспондент «ННВ», перголы в виде арок появились на клумбах и газонах у здания театра.

В Витебске возле театра появятся перголы. Фото Сергея Серебро

Со стороны Двины на одной из арок изображена театральная маска. Здесь на конструкциях уже развесили цветочные вазоны и начали подвязку вьющихся кустарников.

В Витебске возле театра появятся перголы. Фото Сергея Серебро

Арки, установленные с восточной стороны театра никаких изображений не имеют и пока стоят пустые.

В Витебске возле театра появятся перголы. Фото Сергея Серебро

            
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 