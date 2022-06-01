Свыше 94% доходов сразу тратят домашние хозяйства Витебщины, расходы выросли на 11%

Сяржук Серабро • 01/6/22 13:42 • Эканоміка

В первом квартале текущего денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство в Витебской области составили 1 407 рублей 10 копеек в месяц.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1268 рублей) они выросли на 11%.

Располагаемые ресурсы выборочно обследованных домашних хозяйств при этом составляют 1494 рубля 30 копеек в месяц. Т.е. хозяйства расходуют более 94% от имеющихся ресурсов.

1027 рублей 70 копеек из рубля из 1 407 рублей 10 копеек (73%) при этом приходится на потребительские расходы. При этом для расходов на питание составила 41,1%, на покупку непродовольственных товаров — 33,4%, на оплату услуг — 22,7%, сообщает областная статистика.

Год назад структура расходов была такая: расходы на питание — 42,4%, на покупку непродовольственных товаров — 30,7%, на оплату услуг – 24%.

При этом у 6,2% населения Витебской области среднедушевые располагаемые ресурсы в первом квартале 2022 года не превышали 350 рублей, у 25,9% — 500 рублей. Доходы, превышающие 1000 рублей имели только 15,1% жителей региона.