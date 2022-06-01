Пожар на складе нефтяной эмульсии произошел в Витебске, есть пострадавшие + Видео
1 июня жители Витебска были встревожены сильным пожарам в конце улицы Гагарина, как оказалось, горел склад нефтяной эмульсии.
Сообщения о пожаре в районе улицы Гагарина стали появляться после 14:00. Витебляне наблюдали густые клубы черного дыма в районе котельной «Северная».
По информации МЧС, произошел пожар на объекте хранения нефтяной эмульсии. В его результате пострадали три человека. Их пришлось госпитализированы.
Пожар ликвидировали спасатели. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Судя по видео, опубликованному областным управлением МЧС, в районе хранилища произошел пожар автоцистерны общества с ограниченной ответственностью "БалтТрансОйл". На месте происшествия видна огромна воронка.
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