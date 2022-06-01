Пожар на складе нефтяной эмульсии произошел в Витебске, есть пострадавшие + Видео

• 01/6/22 16:07 • Здарэнні

1 июня жители Витебска были встревожены сильным пожарам в конце улицы Гагарина, как оказалось, горел склад нефтяной эмульсии.
Пожар на складе нефтяной эмульсии произошел в Витебске, есть пострадавшие. Фото МЧС

Пожар на складе нефтяной эмульсии произошел в Витебске, есть пострадавшие. Фото МЧС

Сообщения о пожаре в районе улицы Гагарина стали появляться после 14:00. Витебляне наблюдали густые клубы черного дыма в районе котельной «Северная».

Пожар на складе нефтяной эмульсии произошел в Витебске, есть пострадавшие. Фото МЧС

По информации МЧС, произошел пожар на объекте хранения нефтяной эмульсии. В его результате пострадали три человека. Их пришлось госпитализированы.

Пожар на складе нефтяной эмульсии произошел в Витебске, есть пострадавшие. Фото МЧС

Пожар ликвидировали спасатели. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Пожар на складе нефтяной эмульсии произошел в Витебске, есть пострадавшие. Фото МЧС

Судя по видео, опубликованному областным управлением МЧС, в районе хранилища произошел пожар автоцистерны общества с ограниченной ответственностью "БалтТрансОйл". На месте происшествия видна огромна воронка.

Пожар на складе нефтяной эмульсии произошел в Витебске, есть пострадавшие. Фото МЧС

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