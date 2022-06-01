Не менее 6 человек утонули в Витебской области в мае, в том числе двухлетняя девочка

Зоя Машэка • 01/6/22 14:20 • Здароўе

С начала года в Витебской области утонули 14 человек, больше всего таких случаев произошло в мае.



Если на 24 апреля в сводках ОСВОД по Витебской области числилось 6 утопленников, то 10 мая их уже было 8, 23 мая — 13, а 27 мая — 14.

Среди погибших на воде маленькая девочка, которой в июне должно было исполниться 2 годика. Ребенок погиб в Докшицком районе: 18 мая в деревне Замосточье девочка упала в сажалку, отец нашел ее утонувшей.

Всего в Беларуси на 27 мая утонули 97 человек, среди них пятеро детей.