На месте пожара нефтехранилища в Витебске разрушено подземный резервуар

Сяржук Серабро • 01/6/22 16:46 • Здарэнні

МЧС сообщило подробности о разрушениях на месте пожара нефтехранилища в Витебске на улице Гагарина.



Сообщение о загорании на территории ООО «БалтТрансОйл» спасателям поступило в 13:58. Прибывшие на место расчеты обнаружили, что в разрушенных конструкциях подземного резервуара горят грузовой тягач и автомобильная цистерна.

Также на месте происшествия горели разлившиеся нефтепродукты. Создавалась угроза распространения горения на соседние резервуары, здания и припаркованные автомобили.

К месту пожара было направлено 15 единиц пожарной и специальной техники. Пожар удалось локализовать в 14:20, а ликвидировали его в 14:33.

Как «ННВ» уже писали, в результате происшествия получили травмы различной степени тяжести трое работников предприятия, которые госпитализированы в учреждения здравоохранения. Причины происшествия и обстоятельства устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.