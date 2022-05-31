В Глубокском районе спасли заблудившуюся пенсионерку

Зоя Машэка • 31/5/22 12:00 • Здарэнні

30 мая в Глубокском районе в лесу заблудилась 60-летняя пенсионерка.



Спасатели получили сообщение о том, что в лесном массиве в районе деревни Вороново заблудилась женщина, в 15:40.

Найти пенсионерку удалось всего за 40 минут — в 16:20 она была обнаружена сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. В госпитализации женщина не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.