В Браславе продают туберкулезный санаторий

Сяржук Серабро • 31/5/22 20:16 • Здароўе

На аукцион выставлены здания бывшего Браславского областного детского противотуберкулёзного центра. Сколько за него хотят?



Это учреждение было ликвидировано в самом конце 2020 года. Теперь на торги выставляют здания санатория, самые старые из которых были построены еще в 1940-1941 годах.

Продается комплекс из 12 зданий, самое большое из них имеет общую площадь в 1180 квадратных метров — это двухэтажный лечебный корпус с пристройками.

За бывший туберкулёзный санаторий хотят 600 933 рубля 85 копеек. Кроме того, придется возместить 5 493 рубля 4 копейки за подготовку этого имущества к продаже. Продавцом выступает Браславский районный центр гигиены и эпидемиологии.

При этом уже сейчас комитет «Витебскоблимущество» заявляет, что если покупатель на первом аукционе не сыщется, санаторий в том же месяце выставят на торги со скидкой в 50%.

Всего за июнь в Витебской области хотят продать 90 объектов недвижимости, из них на 62 аукционах (69%) начальная цена выставлена равной одной базовой величине. Так, за базовую величину будут продавать сразу 20 магазинов, а также 24 неиспользуемых школ и детских садов.