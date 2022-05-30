С начала года экономика Витебщины потеряла 3200 человек, за год — больше, чем население Чашников

Сяржук Серабро • 30/5/22 17:01 • Эканоміка

За четыре месяца 2022 года экономически активное население Витебской области уменьшилось на 3200 человек.



Если в декабре 2021 года в экономике региона было занято 470 900 человек, то в апреле их количество сократилось до 467 700. Только с марта по апрель сокращение составило 1400 человек.

Как писали «ННВ», экономически активное население Витебщины неуклонно убывает уже продолжительное время. Небольшой рост количества занятых в экономике статистика отметила только в марте, но он составил всего 0,01%.

Отметим, что год назад, в апреле 2021 года, в экономике области было занято 476 900 человек, то есть за двенадцать месяцев экономически активное население сократилось сразу на 9200 человек.

Для сравнения, население такого города как Чашники составляет, 8092 человек. Т.е. за год экономика Витебской области потеряла больше работников, чем всё население отдельного райцентра.